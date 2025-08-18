ガールズグループ・ME:Iが、6都市を回る初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』で、4都市目となる神奈川公演を16日と17日に開催しました。

コンサートは、デビュー曲の『Click』からスタート。メンバーはデビューから1年半の進化を証明するような迫力のパフォーマンスを披露しました。

また、ME:Iが9月3日にリリースする1ST ALBUM 『WHO I AM』に収録される新曲も初披露され、『Summer Magic』では、KOKONAさんのレクチャーで、YOU:ME（ファンの呼称）が「Bada bing bada boom」と“呪文”を唱えて一緒に盛り上がり、爽やかなラブソング『キラキラ』では、学校の教室のようなセットの中、メンバーが肩を組んだり抱き合ったりして自由にコミュニケーション。SUZUさんは黒板に自分とYOU:MEの相合い傘を描いて、愛を表現しました。

そして、神奈川公演のアンコールには、『ポケットモンスター』でエンディングテーマ『Ready Go』を担当しているME:Iのステージに、キャプテンピカチュウがサプライズで登場しました。

Kアリーナ横浜の舞台に立つことを目標にしてきたKOKONAさんとAYANEさん。KOKONAさんは、「YOU:MEのおかげで立たせていただき感謝の気持ちでいっぱいです。もっともっと成長して帰って来ます」と話し、AYANEさんは、「どの席の方も鳥肌が立ってしまうようなパフォーマンスを、毎秒届けられるようなアーティストになることを約束します」と語りました。

ツアーは8月31日、広島公演でファイナルを迎えます。

（C）LAPONE GIRLS（C） Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku （C）Pokémon