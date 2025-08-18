全長4.4m！ ちょうどいいサイズの新「コンパクトSUV」が魅力的！ パワフルな「ターボ」と“ディーゼルエンジン”搭載した特別なミニ「カントリーマン」とは！

全長4.4m！ ちょうどいいサイズの新「コンパクトSUV」！

BMWは2025年7月3日、ミニ「カントリーマン」初の限定車となる「カントリーマン スレートブルー」を発売しました。

200台限定となる同車ですが、一体どのようなクルマなのでしょうか。

ミニ カントリーマンは、ドイツの自動車メーカーであるBMWが展開する小型車ブランド「MINI（ミニ）」のクロスオーバーSUV。

初代モデルが登場したのは2010年の欧州で、日本国内では2011年にミニ「クロスオーバー」の車名で発売されました。

その後、2度のフルモデルチェンジを経て、2023年には現行モデルとなる3代目モデルが登場。

この3代目から、国内でも車名をミニ カントリーマンに変更されています。

そして今回発売されたのは、上記の3代目モデルに専用ボディカラーの「スレートブルー」を採用した限定車です。

コンセプトを「冒険に、スタイルを。」と定め、ミニ カントリーマンのラインナップの中でもっとも人気の高い、クリーンディーゼルエンジンを搭載した「カントリーマンD」をベースとしています。

ボディカラーに採用されたスレートブルーは、ミニの伝統を尊重しつつ、現代的で洗練された美しさを表現したカラーだと言います。

また、内外装をハイパフォーマンスモデルの「ジョンクーパーワークス」仕様にする、「ジョンクーパーワークストリム（JCW TRIM）」を特別装備することで、SUVらしい力強いデザインを実現。通常モデルと大きく差別化しました。

さらに、プライバシーガラス、電動フロントシート（運転席メモリー機能付き）、インテリアカメラ、harman／kardon製HiFiラウドスピーカーシステムといった装備を充実させ、機能性、快適性を高めているのもポイントです。

ボディサイズは、全長4445mm×全幅1845mm×全高1660mm、ホイールベースは2690mm。

パワーユニットには、2リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンを搭載し、最高出力150馬力・最大トルク360Nmを発揮。トランスミッションは7速DCTと組み合わせています。

車両価格（消費税込）は、598万円の設定です。

このように、ミニ カントリーマン初の限定モデルとして誕生した、ミニ カントリーマン スレートブルー。

特別なボディカラーにくわえて、本来は一部のモデルにのみ設定可能なJCW TRIMを特別装備した魅力的な仕上がりとなっています。