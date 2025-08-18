環境省と気象庁は18日午後5時、九州で長崎、熊本、奄美地方を除く鹿児島の3県に19日の熱中症警戒アラートを発表した。熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合に、予防行動を促すための措置で、暑さ指数の値が33以上と予測された際に発表する。気温や湿度を確認し、気温が高い時間帯は外出をなるべく避けて涼しい室内で過ごし、外での運動や活動は中止または延期するよう呼びかけている。福岡、佐賀など他の4県も日最高暑さ指数31以上の危険。

福岡市は18日午後5時、熱中症情報（暑さ指数情報）を発表した。環境省が提供するWBGT（暑さ指数）予測値の日最高値は19日、福岡市で32度（気温とは異なる単位の度）の危険となっている。気温や湿度を確認し、気温が高い時間帯は外出をなるべく避けて涼しい室内で過ごし、外での運動や活動は中止または延期するよう呼びかけている。

同市の熱中症による2025年搬送状況は17日までの合計で674人（昨年同日比−244人）となっている。17日の搬送者数は10人。