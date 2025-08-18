歌手のMISIAさんが16日、長崎県・稲佐山公園野外ステージで、『STARTS presents MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE -80th Year-』を開催しました。

戦後80年目の節目となった今年、故郷・長崎から愛と平和への祈りを込め歌声を届けたMISIAさん。ステージは、5月に発売された最新アルバムの収録曲『明日晴れるといいな』で幕を開けました。

中盤では、同じアルバムの収録曲『はんぶんこ』を地元の長崎少年少女合唱団の子どもたちと共に披露したり、長崎県の活水中学校・高等学校吹奏楽部のマーチングバンド総勢53人とは、矢野顕子さんが作詞・作曲した『希望のうた』を披露し、平和を願い、希望の火を灯していくようなMISIAさんの歌声が長崎の空に響き渡りました。

ラストは、『MISIA CANDLE NIGHT』シリーズの定番曲『Candle Of Life』で締めくくり、MISIAさんは、「こうして長崎で、稲佐山で、皆さんと一緒に音楽の時間を過ごせることは本当に幸せなことだと感じています。こんな日々が続きますように。そして世界中でも、安心して過ごせる、笑い合える日々がありますように、願いを込めて」と語りました。

ライブでは、約5000人（レコード会社調べ）に全19曲が披露されました。