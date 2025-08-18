ものまねタレント・コロッケさん（65）が18日、俳優の松平健さん（71）らとともに、9月に開幕するエンターテインメント時代劇『大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）』の製作発表会見に出席。2月に膝の手術を受けたコロッケさんがその後の経過について、モノマネを交えながら語りました。

9月〜10月に東京・明治座、11月に大阪・新歌舞伎座にて上演が予定されている『大逆転！戦国武将誉賑』。本作は、戦国時代を舞台に、戦国時代を象徴する2人の武将とその妻たちが登場。織田信長役を松平さん、妻のお濃役を檀れいさん、豊臣秀吉役をコロッケさん、妻のねね役を久本雅美さんが演じます。

記者から舞台で披露予定のモノマネについて、“時代劇がかったモノマネになるのか”を聞かれたコロッケさんは「そうですね。そういう形の動きをいろいろ入れたいなと」と明かすと、「五木ひろしさんなり、森進一さんなり、北島三郎さんっていうのをやるときには自分なりに殺陣を入れたりとか、ちょっと舞踊っぽい形でできればいいなって」と意気込みました。

また、2月に変形性膝関節症のため人工関節の手術を受け、その後リハビリに励んでいたコロッケさん。舞台に向けて、現在の膝の調子を聞かれると「おかげさまで順調に良くなってきておりますので。舞台のほうも心配なく、ふざけられます」と笑顔を見せました。

さらに、記者から“志村けんさんで言うと？”とモノマネをふられると、コロッケさんは「あたしは大丈夫ですよ。あたしゃずっと大丈夫でございますからねって。いろいろありますけどね、人生でございましょう。ですから、ちゃんとやりますんで期待しててください」とすぐにリクエストに応え、会場を沸かせました。

続けて、“マツケンサンバも踊るということで膝など心配なんですが、大丈夫ですか？ 美川憲一さん”とふられると、「大丈夫。ありがとうございます、モノマネをやるチャンスをいただいて。大丈夫。ペロンペロン」と答え、松平さんら共演者も笑わせました。