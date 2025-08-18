CLAN QUEEN、ワンマンツアー東京公演より「SPEED」ライブ映像公開
CLAN QUEENが、7月12日にZepp Shinjukuで開催されたツアー東京公演から、2nd Album収録曲でもある「SPEED」のLIVE映像を公開した。
音楽、ビジュアルクリエイティブ、活動の全てがコンセプチュアルである事=”アートロック”を標榜する新世代ユニット、CLAN QUEEN。その楽曲性の高さ/クリエイティブが多方面から注目を浴び、代表曲「踊楽園」はノンプロモーションながら約680万再生を突破。その後もコンスタントな配信リリースによって実績や話題を積み重ね、ワンマンLIVEは各地ソールドアウト、大型Fesへの出演も続々果たすなど各所で話題が拡がっている。
公開されたライブ映像は、CLAN QUEENにとって初のZeppでのワンマンLIVEであった事もあり、メンバーのパフォーマンスの迫力、会場の熱量が凝縮された映像となっている。
＜リリース情報＞
CLAN QUEEN
2nd Album『NEBULA』
配信中
https://orcd.co/clanqueen_nebula
=収録曲=
1. チェックメイト
2. ORDER
3. 紙風船
4. インベイダー
5. 求世主
6. SPEED
7. 禁断の森
8. 自白
9. Apophenia
10. ゲルニカ
11. PSIREN
Official HP https://www.clanqueen.jp/
