ブランデー戦記「赤いワインに涙が・・・」MV公開、浮ついた心が原因でだんだんカオスに
ブランデー戦記が、8月1日（金）にリリースした新曲「赤いワインに涙が・・・」のMusicVideoを公開した。
Spotify Early Noise 2025、Fender Next 2025に選出され、5月にユニバーサルミュージックからのメジャーデビュー作品となる1stアルバム『BRANDY SENKI』をリリースした蓮月（Gt, Vo）、みのり（Ba, Cho）、ボリ（Dr）からなる大阪発スリーピースロックバンド・ブランデー戦記。
本作は山口祐果が監督を務めた作品で、プロムナードで踊るカップルのひょんな行動がキッカケで会場がだんだんカオスになっていく物語となっている。
＜リリース情報＞
ブランデー戦記
7th Single『赤いワインに涙が・・・』
2025年8月1日（金）リリース
https://brandysenki.lnk.to/TearsfallintoRedWine
OFFICIAL HP https://brandysenki.com/
