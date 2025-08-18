※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

取り返しのつかないほど妻を追い詰めた夫は謝罪し、「また傷つけたら即離婚」という条件で関係の再構築が始まります。しかし、妻に内緒で進めた新居建設中に、担当者と一線を越えてしまいます。出産後、妻は裏切りの証拠、さらに新居の件も把握していることを夫に告げ、離婚を宣言。逆上する夫に、義母が怒りを爆発させ、家族とも決別することに。その後、夫は裏切り相手とも連絡が取れなくなり、彼女はすでに解雇されていました。離婚によりローン返済が困難となった夫は、海の家を二束三文で売り払い、養育費や慰謝料も重なって、多額の借金を背負うことになったのです。



■未だ妻との復縁を望む夫

■社内ではすっかり噂が広まり…■部長の離婚原因もやはり…？離婚から数ヶ月が経った今も、一部の事情を知らない社員には、夫がワイルドで魅力的に見えるようです。しかし実際は、妻への精神的な圧力や威圧的な言動、さらには信頼を裏切る行為の数々が原因で離婚に至り、現在は多額の借金を抱えているという噂が社内に広まっています。そんな彼が慕う部長もまた、女性への偏見が強く、過去に離婚されたという話も聞こえてきます。やはり、以前から2人を見てきた社員たちの間では、彼らの言動に対する違和感や疑念は少なからずあったようですね。(まるき八郎)