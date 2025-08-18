最大9連休のお盆休みが終わり、8月18日から仕事という人が多かったのではないでしょうか。旅行や帰省など、思い思いに過ごした休みの思い出について聞きました。

【記者リポート】

「お盆休み明けの月曜日、新潟駅にはいつもの通勤風景が戻ってきました。皆さんどのような休みを過ごされたのでしょうか」



【街の人】

「9日から17日まで9連休。しばらくリハビリしながら仕事」





長期の休みが取れたことで帰省や旅行を楽しんだという人が多かったようです。【街の人】「お盆休みは5日から1週間。（Q.1週間の休みは何を？）家族で沖縄・那覇に旅行に行った」【街の人】「9日から9連休。（Q.18日からお仕事？）だいぶ萎えている。（千葉の地元の）友達とバーベキューに行った」一方で、長期の休みを取れなかったという人も。【街の人】「お盆休みはなかった。職業柄、平日も仕事をしているので。通勤はいつも混んでいる電車に乗っているが、お盆期間は非常に楽だった。それが一番よかった。出社しても仕事自体楽しいので」【街の人】「お盆は3連休。（Q.中には9連休という方も）うらやましい。もうちょっと休みたかった」こちらの学生はせっかくの休み期間中に友達とアクシデントに見舞われたと話します。【大学生】「友達の家に行って、お泊まりしてたこ焼きパーティーをしたが、このたこ焼きが半生だったせいでみんなお腹を崩した」有給を使ってお盆休みを延長していると話すこちらの男性。うらやましい10連休です。【10連休の男性】「確か10連休。この間まで4泊5日で北海道に行って、良い思い出になった」中には混雑を避けるためお盆休みをずらして今、旅行を楽しんでいるという親子の姿もありました。【旅行を楽しむ親子】「東京から新潟まで来て、きょう新潟から山形の方に向かい、あすは山形から仙台に出て、（東京の）家に帰るという旅をしている。長岡でご当地グルメを食べ、きのうは信濃川のマルシェに行って楽しんだ」旅行や帰省など思い思いの時間を楽しむお盆休み…体調管理には気をつけながら、日常に戻りたいところです。