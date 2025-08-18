脱法コンドームを輸入！？ ぱーてぃーちゃんのギャル2人のヤバい仕事：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）8月16日（土）放送は、第5回「ケンカ仲直り王決定戦」。ぱーてぃーちゃん（すがちゃん最高No.1、金子きょんちぃ、信子）、トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が、ケンカ芸からの仲直りに挑戦！
【動画】脱法コンドームを輸入！？ ぱーてぃーちゃんのギャル2人のヤバい仕事：ゴッドタン
バラティで芸人が求められる面白いケンカ芸を披露する「ケンカ仲直り王決定戦」。ぱーてぃーちゃんの作戦はこちら。ターゲットのグラビアアイドル・三田悠貴の前でケンカを繰り広げる。
まずは、奔放キャラのきょんちぃが後輩いってる作戦。いった芸人の写真を見せながら「次トリオいきたい」と楽しそうに話すきょんちぃに、「同業いくな。気まずくなるだろ」と注意するすがちゃん。
険悪な空気になりそうな中、天然の三田は「どこに行くんですか？」と意味がわからない様子。信子が「セッ〇スでしょ！」とストレートに伝えると、ようやく三田も「ああ！」と気付く。
三田にも意味がわかったところで、きょんちぃがいった相手は、おたけ（ジャングルポケット）だと判明。さらに、信子はふかわりょうにいってる疑惑が！？絶妙なラインの名前が上がり、MC陣も爆笑。
続いて、ヤバい仕事やってる作戦。すがちゃんは、きょんちぃと信子が危ないものを輸入していることを注意する。「ありえないくらい薄い」「ほぼ見えない」「0.01mmより薄いのか？」など怪しい会話を繰り広げる3人に、困惑する三田。すると、すがちゃんは真剣な表情で…
「こいつら脱法コンドーム輸入してて」と明かす。
「使います？」と勧めてくるきょんちぃに、「興味はなくはないですけど。相手がいなくて」とうまく返す三田。しかし、きょんちぃは「知ってる芸人とか紹介できるし」と提案し、再び三田は困り顔。
最後は、すがちゃんのスピにハマっている作戦。突然、教祖“ユグドラ様”が入っているという玉を拝み始めるすがちゃん。きょんちぃがビンタをしてやめさせようとするが、すがちゃんはスピで応戦！？
さらに、きょんちぃが“ユグドラ様”にもいってることが判明。ユグドラ様と同じ力が使えるというきょんちぃが手をかざすと、すがちゃんは…！？
この他、トム・ブラウンは、「みちおロン毛作戦」「シリアス『ダメー』作戦」「ファイト・クラブ作戦」でおもしろケンカを。乱闘寸前の2人は、渾身の合体漫才で仲直りをすることに！？「TVer」、「ネットもテレ東」で！
