今年の箱根駅伝（１月２、３日）総合４位の早大が１８日、新潟・妙高高原での夏合宿中に取材に応じた。

２年連続２区を担った主将の山口智規（４年）は「目標は箱根駅伝総合優勝。この期間で、自分の強みになるようなことを見つけて欲しいとチームに伝えました。どんなコミュニティーでも良いから、自分が一番やったって自信を持てること。テーマを持って過ごして欲しい」と力強く話した。

今季、トラックシーズンから絶好調の山口。６月の日本学生対校選手権（岡山）で１５００メートルと５０００メートルの２冠を果たし、７月６日の日本選手権（東京）は１５００メートルで２位。同１２日はホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会の５０００メートルで日本人学生歴代３位、早大記録となる１３分１６秒５６の好タイムをマークし「うまく、結果が残って良かった」とすがすがしい表情で振り返った。

主将として、チーム全体の良い雰囲気も感じ取る。「総合優勝するためには底上げしないといけない。自分たちが弱点にならないようにじゃないですけど、逆に強みになるくらいの勢いで練習してくれている。今までにないチームカラーだと思います」。勝負の駅伝シーズンへ、早大はまだまだ鍛錬を積み重ねる。