¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ 30¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤òÁ°¤Ë¥³¡¼¥¸¡¼ÉÚÅÄ¤Ë´¶¼Õ¡ÖÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ·ÝÎò£³£°¼þÇ¯µÇ°Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Á²æÌ´¼ÕÍç¡Á¡×¡Ê£±£°·î£±£²Æü¡áÂçºå¡¦¾¾²¼£É£Í£Ð¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢ºòÇ¯·ÝÎò£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸¶¸ý¤Î£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡£À¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ë¾è¤»¤¿²Î¥Þ¥Í¤ä¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î·ó¸÷¥¿¥«¥·¡¢¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤È°ì½ï¤Ë¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î·ÝÎò£³£°¼þÇ¯¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¸¶¸ý¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð£³£°¼þÇ¯Ä¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡Ø¤¢¤ì¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡¼¤ä¡£¥ä¥Ð¤¤¤¾¡¢¤È¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î·ó¸÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤·ó¸÷¤Î¡Ë±ü¤µ¤ó¤Ë¡Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¡Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢·ó¸÷¤¯¤ó¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½©»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½©»³·¯¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï²Î¥Þ¥Í¤âÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬Øá°Í¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¤Èµö²Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤´ËÜ¿Í¤µ¤ó¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¿¼¡¹¤È¡ÊÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡Ë¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£¸³ä¤¬¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢£²³ä¤ÏÀª¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤´ËÜ¿Í¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¡Ø¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥¿³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥³¡¼¥¸¡¼ÉÚÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¿¼¤¤¡£
¡Ö¡Ê¥³¡¼¥¸¡¼Ê±¤¹¤ëà¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥â¥êá¤È¡Ë³Øº×¤È¤«¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë´¿À¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥³¡¼¥¸¡¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë»Ñ¸«¡Ê¶À¡Ë¸«¤Ê¤¬¤é¥¿¥â¥ê¤Î³Ê¹¥¤·¤ÆËÍ¤Ë¡ØËÍ¤é£Ë£é£î£Ë£é¡¡£Ë£é£ä£ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£Åìµþ¸ø±é¡Ê£±£±·î£³Æü¡áÁð·î¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥³¡¼¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤é¥Í¥¿¤Ê¤ó¤«ºî¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î²ñÏÃ¤â¤º¤Ã¤È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤«¤Ç¥¢¥É¥ê¥Ö¥È¡¼¥¯¤¬¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥³¡¼¥¸¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¡Ê¥³¡¼¥¸¡¼¤Ë¡Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡Ê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¡ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£