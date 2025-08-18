俳優の松平健さん（71）と檀れいさんが18日、ものまねタレントのコロッケさん（65）、タレントの久本雅美さん（67）らと『大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）』製作発表会見に登場。お互いの素晴らしいところを明かしました。

『大逆転！戦国武将誉賑』は、2023年3月に上演された『大逆転！大江戸桜誉賑（だいぎゃくてん！おおえどかーにばる）』に続く、大逆転シリーズの最新作。戦国時代を舞台とした、武将やその妻たちが“笑いあり！ 涙あり！ サンバあり！ 何でもあり！”なエンターテインメント時代劇です。松平さんは織田信長を、檀さんは織田信長の妻・お濃を演じます。

作品では、夫婦を演じている松平さんと檀さん。お互いの素晴らしいと思うところを聞かれると、松平さんは「（壇さんは）大変上品な方で、“こんなことまでするのか”という、なんでもやってくれるっていうのがすごく魅力的だなと思います」と回答。

すると、思わず久本さんが「最初の部分と後半の部分が全然違ってますよ。大変上品な方なのに、こんなことまで」と、ツッコむ場面も。

また久本さんは、「健さんがムチャぶりされているときに、壇さんとお2人でムチャぶりされるんですけれども。壇さんがムチャぶりに対して、結構うまくやることが多かったんです。袖幕で健さんが落ち込んでたんですね。“あぁうまいよなぁ檀さん。俺なんてさぁ”って。人の芝居見ずにずっと反省してましたもんね」と、松平さんの意外な一面を明かしました。

一方、檀さんは「長い間この世界で、第一線でご活躍されていらっしゃるので、たくさんの引き出しをお持ちだと思うんですけれども、それでもまだ追究する。お芝居にしても、ムチャぶりにしても、全てにおいて“もっともっともっと！”って追究していく姿を、2年前の舞台の稽古場、そして舞台上でも拝見していて。“まだまだ追究されるんだ”って本当の職人さんのようで、すごく素晴らしいなって。だからこそ、ずっと多くの方に愛される俳優さんなんだなっていうのをすごく感じました」と、語りました。

『大逆転！戦国武将誉賑』は、東京・明治座で9月20日から10月19日、大阪・新歌舞伎座で11月8日から11月24日まで開催される予定です。