山田優が、10歳の娘が『今日好き』の大ファンであることを告白、また推しメンバーについても明かした。

【映像】山田優の10歳の娘の推しメンバー（写真あり）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』（通称『今日好き』）。18日は夏休み編2025第4話が放送。

『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組である。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになれれば終了、なれなかった場合は次の旅を続けるかどうか選べる方式である。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす。今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。

今回見届け人のゲストとして山田優が出演。かすが「山田さんは『今日好き』をご覧になったことあるんですか？」と質問すると、山田が「うちの娘が大好きで」と回答。スタジオは「ええーー！」と驚きに包まれた。

井上が「おいくつですか」と尋ねると、「10歳なんですけど」と返し、井上が「ませてますね！」とコメント。山田が言うには放送時間の9時になるまで待機しているようで、山田が「寝なきゃいけない。21時は」と寝る時間であることを注意すると、娘は「見たかったのに〜！」と悔しがると言う。そして翌朝は学校に行くまでずっと観ているといい「やばいやばい」と言いながら盛り上がっていると明かした。

また、「『私は今、ひなちゃんが好き』って言ってました」とSNSを中心に人気を集める高校2年生“おひなさま”こと長浜広奈の推しであることを明かしていた。