BABYMONSTER 新作ミニアルバム『WE GO UP』リリース決定！タイトル曲はじめ新曲4曲をラインナップ

BABYMONSTERが、10月10日に新作ミニアルバム『WE GO UP』をリリースする。

8月18日に公開されたYGエンターテインメントのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーのインタビュー映像で発表された。

それによると新作には、最近発表した「HOT SAUCE」は収録されず、4曲の新曲が収録される。

タイトル曲「WE GO UP」は、 BABYMONSTERがさらに高いところに飛翔するという覚悟が込められたヒップホップベースの曲で、ヤン総括は「コンセプトチュアルなMVとMVに準ずる高いクオリティの振り付け映像をともに公開する」と明らかにした。

そして、2曲目には「WE GO UP」とタイトル曲候補として競合したという「PSYCHO」、3曲目にはヒップホップ要素が魅力的に加味されたスロー曲「SUPA DUPALUV」、4曲目にはカントリーを基盤としたダンス曲「WILD」が収められる。

ヤン総括は「来年発売するBABYMONSTERの新曲録音まで80～90パーセント程度終えた」とし、「支障なくファンの皆さんによくお伺いする」という立場を伝えた。また、ヤン総括は前出のインタビューで50人余りの内部音楽プロデューサーを構成し、定期的なソングキャンプを通じて海外プロデューサーと交流する音楽システムを構築したと言及しており、変化したYGの音楽システムが順調に進行していることを確認できる。

リリース情報

2025.10.10 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/