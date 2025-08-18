日経225先物：18日22時＝90円高、4万3810円
18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円高の4万3810円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては95.69円高。出来高は3633枚となっている。
TOPIX先物期近は3124.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43810 +90 3633
日経225mini 43820 +100 57735
TOPIX先物 3124.5 +1 4819
JPX日経400先物 28080 -10 248
グロース指数先物 805 +2 116
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
