　18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円高の4万3810円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては95.69円高。出来高は3633枚となっている。

　TOPIX先物期近は3124.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.54ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43810　　　　　 +90　　　　3633
日経225mini 　　　　　　 43820　　　　　+100　　　 57735
TOPIX先物 　　　　　　　3124.5　　　　　　+1　　　　4819
JPX日経400先物　　　　　 28080　　　　　 -10　　　　 248
グロース指数先物　　　　　 805　　　　　　+2　　　　 116
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース