2025年8月12日（火）から2週間の期間限定で、北海道内の『セブン‐イレブン』にて、北海道産わかめを使用し、具材のわかめを増量した『わかめ増量 わかめ御飯おむすび』が販売中です。

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

北海道エリアで長年にわたり愛されている『わかめ御飯おむすび』が、わかめを増量して登場！

具材のわかめは北海道産にこだわり、わかめを増量したことで、わかめ好きの方にはたまらない一品です。また、函館真昆布の出汁で炊き上げたお米は、旨みをしっかり閉じ込めた風味豊かな味わい。口の中に頬張ると、わかめの食感とシンプルな味付けながら、やさしいお出汁の風味と塩味のバランスが絶妙です！

詳細情報

わかめ増量 わかめ御飯おむすび

価格：130円（税込140.40円）

発売日：2025年8月12日（火）より2週間限定

販売エリア：北海道内のセブン‐イレブン

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報はリリース時点のものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

具材のわかめだけでなく、ご飯を炊く出汁も『函館真昆布』という、隅々まで北海道の恵みが詰まっているのもポイント高いですよね。

いつものお昼ごはんや、小腹が空いた時のお供に。2週間だけの、ささやかな贅沢をぜひ味わってみてください。

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道限定】大人気おむすびが登場！昆布だしの旨みが染み渡る絶品の風味とさっぱりとした味わい わかめ量約1.4倍増(※1)の「わかめ御飯おむすび」期間限定発売 - PR TIMES

