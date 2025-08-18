長野県、岐阜県、愛知県で最大震度2の地震 長野県・長野高森町、岐阜県・恵那市、愛知県・豊川市、田原市
18日午後9時57分ごろ、長野県、岐阜県、愛知県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、長野県の長野高森町、岐阜県の恵那市、愛知県の豊川市と田原市、それに愛知みよし市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□長野県
長野高森町
□岐阜県
恵那市
□愛知県
豊川市 田原市 愛知みよし市
■震度1
□長野県
飯田市 根羽村 大鹿村
□岐阜県
中津川市 瑞浪市 八百津町
岐阜山県市 岐南町 岐阜池田町
□愛知県
豊橋市 蒲郡市 新城市
設楽町 名古屋千種区 名古屋北区
名古屋西区 名古屋中村区 名古屋昭和区
名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋港区
名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区
岡崎市 一宮市 瀬戸市
刈谷市 豊田市 安城市
西尾市 犬山市 大府市
知多市 知立市 高浜市
豊明市 日進市 清須市
東郷町 南知多町 愛知美浜町
幸田町
□静岡県
牧之原市 浜松中央区 浜松浜名区
浜松天竜区 磐田市 掛川市
□三重県
鈴鹿市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。