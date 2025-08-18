女子プロゴ ルファーの植手桃子が始球式

プロ野球の公式戦にミニスカ姿で登場した女子アスリートに注目が集まっている。13日、ベルーナドームで行われた西武―ソフトバンク戦の始球式。投げた本人はSNSで「想像以上にドキドキで、、、最高でした」と感謝をつづっている。

試合前のベルーナドームに登場したのは女子プロゴ ルファーの植手桃子。背番号「10」のユニホームと白いミニスカート姿でマウンド上に現れた。捕手に対し、力強く投げこんだボールは三塁側に大きくそれたものの、満面の笑みでマウンドを降りた。

始球式後、植手はインスタグラムで「ベルーナドームにて始球式をさせていただきました マウンドから見る景色は、想像以上にドキドキで、、、最高でした」とつづった。また「球場の雰囲気、選手の皆さんの迫力、ファンの方々の熱気…全てに感激でした」とマウンド上ならではの景色を味わったようだ。

この投稿にファンからは「かわいいし、かっこい」「ライオンズファンとしてとても嬉しいです」「似合いすぎ！！」「素晴らしい！ 観に行きたかったな」などの声が上がったほか、同じ女子ゴ ルファーの大西葵からも「かわいすぎ」とコメントが寄せられている。



（THE ANSWER編集部）