特集は「戦後80年」です。

第二次世界大戦の末期、日本人がソ連軍に連行され強制労働を強いられた「シベリア抑留」。

県内に住む抑留体験者が語る当時の記憶を取材しました。

第二次世界大戦終戦間際の1945年8月9日、ソ連は領土の保全や不可侵を取り決めた「日ソ中立条約」を破り、満州に侵攻。

日本人およそ57万5000人が拉致され、シベリアをはじめソ連の1200か所以上に抑留されました。

寒さと労働の過酷さから死者はおよそ5万5000人と言われています。

「殺されるかもしれないどうにでもなれと」

輪島市出身の田浦良弘さん、98歳。

現在は、白山市内の老人ホームで暮らしています。

田浦さんは84年前の1941年、14歳で満州の開拓と警備を担う満蒙開拓青少年義勇軍に志願し海を渡りました。

ソ連が満州に侵攻した終戦間際の8月9日、田浦さんはソ連軍に鉄砲を突き付けられ、貨物列車に乗せられます。

「トウキョウ、ダモイ。と言われた。中には通訳みたいな人がいた、何するにも都合が悪いから。東京へ行くから汽車に乗れ。と言っていると。押し詰めて乗っているからやっと足を伸ばして寝れるくらいだった。」

田浦さんを乗せた貨物列車が着いたのは、シベリア東部のタイシェットという抑留地でした。

「40代ほどの新聞記者がいた。マンチューリという国境の駅があった。その駅を通る少し前に後ろから太陽が上がって来た。走ってる時に。これはダメだ。みんなソ連に行くんだぞと。その人は泣いてた」

田浦さんは、マイナス40度を下回ると言われる極寒のシベリアで、十分な食事も与えられず道路の整備など過酷な労働を強いられます。

「どんな道路つくるかと言ったら木道。木の道路。木を切って倒してそれを敷き並べるのをずっとした。」

月に2回だけ浴びるシャワーのあと、収容所の医師に腹の皮を引っ張られ、その伸び具合で健康状態を判断されていたと当時を振り返ります。

「俺は腹の皮を引っ張られた尻の皮をつまんで引っ張ってどれだけ伸びるか、伸びようによって仕事は変わる。（健康じゃないようだと簡単な作業になる？）そう、その代わりご飯も少ない。穀類はもらえない、パンが少なくなる。」「これだけの黒パン、厚み1センチほど。片食（一回の食事）に1枚。あとはスープ。飯盒に半分もらえる。いわば塩水」

あまりにも少ない食事。

過酷な寒さ。

田浦さんは、だんだん体が動かなくなってきたと話します。

「靴を履いたまま寝た。フェルトの靴、長靴。ソ連の兵隊は良いのを履いているけどお下がりだから薄いし冷える。足冷たくなってくる。」

1946年12月、ソ連と当時日本を統治していたアメリカとの間で抑留者の帰還に関する協定が結ばれ、帰国が始まりました。

田浦さんにも「日本に帰るから準備しろ」と通告があり、抑留者が帰国するときの拠点になっていたナホトカの港に向かいました。

1948年9月、田浦さんが抑留されて3年が経った日のことでした。

日本の国旗を掲げた迎えの船を見た時のことは今も鮮明に覚えています。

「そりゃ涙が出た。そんなときやっぱり、これでうちに帰れると思った」

ふるさとの輪島で、田浦さんは7年ぶりに家族と再会しました。

「（母が）抱きついてくれた。よく帰ってきたと言って。」「うれしいどころじゃない、生きていただけで…」「戦争だけは絶対にしたらダメ。自分がやられたときどうだということ。自分がやられたときの気分、相手も同じこと。昔からたとえ言葉がある。わが身をつねって人の痛さを知れ、と。」

田浦さんは講演会などを通してその記憶を伝え続けてきました。

この動画を制作したのが、シベリア抑留の被害者遺族などで構成される全国強制抑留者協会です。

「80年間、日本は平和できましたがこれから世界の情勢を見るとどういう世の中になっていくのか、戦争だけは絶対しないように。我々の活動を通してできる限りの運動をしていきたいと思っている。」

経田さんと山村さんも父や叔父が抑留経験者です。

2人はシベリア抑留とはなにか戦争を知らない世代にどう伝えていけるかが課題だと感じています。

「戦争を始めるのは楽だけど終わらせるということはすごく難しい。」「私も支部長もあと10年経つとこんなことを喋れないような人間になっているんじゃないかと思う事もある。だから今が本当に皆さんに分かっていただく最後のチャンスじゃないかと思っている。」