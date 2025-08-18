最大9連休のお盆休みが終わり、街に日常が戻ってきました。各地でにぎわった広島のお盆を振り返ります。

■通勤客

「北海道で9日間過ごして。遊んだから頑張ろうって。」

「あまりどこも行ってないんですよね。暑いのと、車で出るとやっぱりね 最近ガソリン代も高いし。」



１８日朝の広島駅です。足早に職場へと向かう、通勤客の姿が戻ってきました。



最大9連休となった、今年のお盆休み。ファミリープールには子どもたちの歓声が響きました。

■金丸真帆 記者

「正午過ぎの原爆資料館です。お昼時にも関わらず、長い行列ができています。」



被爆80年を迎えた広島。多くの人が、原爆資料館に足を運びました。

「終戦の日」には、高校生らが「平和の鐘」を鳴らし、戦争のない世界の実現を願いました。



■広島大学附属高等学校 河田実桜さん

「広島に住む私たちこそ、この記録と記憶に向き合っていくべきなのではないでしょうか。」



お盆の帰省にあわせ、庄原市で開かれたのは「二十歳を祝う会」。出席者は、旧友との再会を喜びました。

■出席者

「久しぶりにいろんな人と会えてすごく楽しいです」

「庄原が好きなので庄原の医療に貢献出来るような人材になりたいです」



■広陵高校 堀正和 校長

「多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。」

一方、大きな話題となったのが、広陵高校野球部の問題です。部員間の暴力事案に加え、監督やコーチによる暴力の疑いがSNS上で拡散。誹謗中傷が拡大し、2回戦以降の出場を辞退しました。



■女の子

「生まれてきてくれて良かった。大きくなったところが見られるのが楽しみ。」

安佐動物公園では、マルミミゾウのメイが出産したオスの赤ちゃんが、初めてカメラの前に姿を表しました。母乳を飲む様子や元気に動き回る姿が確認されています。一般公開の日時は、成育状況を見ながら、決めるということです。



■訪れた人

「赤ちゃん産まれて本当におめでたいなと思って。（一般公開が始まったら）ぜひ孫を連れて来ようと思います。」



お盆の時間を、思い思いに過ごした連休となりました。

（2025年8月18日放送）