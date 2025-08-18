見当違いの心配に一同あ然「カードが使えない！」動揺する義姉【ママリ】

この漫画は、義母の老後資金に関する家族間トラブルを描いたものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。山吹いろさん（@yamabuki___iro）による作品『8桁の使途不明金』第14話をごらんください。

義母から「不自然に預金残高が減っている」と相談を受け、引き落としの履歴を調査したほぺ美さん夫婦。1000万円近いお金が不正に引き出されていることが判明し、カードの利用は停止することに。その後生活費を引き出す月末でないにも関わらず、キャッシュカードを止められたことに気づいた義姉。夫が事実を話し、義姉を問いただしますが、平静を失った義姉は…。

©yamabuki___iro

義姉がここまで興奮していた理由は、警察がくると思っていたからのよう。ほとんど「勝手にお金を引き出した」と自白しているような状態ですが、義姉は自分の行いを家族に話せるのでしょうか。

