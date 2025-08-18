タレントの藤本美貴（40）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。初めての子育てで思い悩んだ時期を明かした。

藤本は3児の母として、飾らない素顔で育児や夫婦関係の悩みに向き合い、時には親身に、時にはバッサリと切り捨てる的確なアドバイスが共感を呼び、ママタレントとして大活躍中。

そんな藤本だが、長男の誕生当時を振り返り「子供って寝ては飲んで、寝ては飲んで…だと思ってたから暇だろうなと思ってミシンを買ったんです。でも全く使わなかった。そんな暇ないし、寝ないし、凄い大変でした。1人目は特に」と知られざるエピソードを明かした。

産休中は「痛いから産めるのかなって凄い泣いてるときもありました。1人の人を育てるなんてできるのかしら」と不安に押しつぶされそうになっていた時期もあったという。

そんな時に夫・庄司智春が「凄い優しくて“そんなに悩んでる時点であなたはいいお母さんだよ”って言ってくれた」と告白。

これに「くりぃむしちゅー」の有田哲平は思わず「いいこと言うな〜」とつぶやき、スタジオからは拍手が沸き起こった。