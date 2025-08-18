【MLB】ドジャース5−4パドレス（8月17日・日本時間8月18日）

【映像】大谷、まさかの“難球打ち”→ダルビッシュ呆然

8月17日（日本時間8月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、パドレス先発のダルビッシュ有から放った“技ありの一打”が話題となっている。

1回表の攻撃でパドレスが無得点に終わり、迎えたその裏・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、パドレス先発・ダルビッシュ有との対戦となったが、低め主体の配球で丹念に組み立てるダルビッシュに対し、慎重にボールを見極めながらカウント2-2とすると、迎えた5球目、真ん中低め、やや外寄りのところを突く153km/hの速球にバットを出し、被せるように上から振り抜くと、打球は快音を響かせながら一二塁間をすり抜け、ライト前へと飛んで高速で転がる低い弾道のライナーに。状態が上がり、ボールがよく見えていることが窺える技ありの一打で先制の好機をお膳立てする形となった。久々となるダルビッシュvs大谷の至高の対決を、まずは“技ありのヒット”で制する形となった大谷にファンからは「絶好調やん」「上手すぎる」「よく打ったなｗ」「大谷さんボール見えている」「ダルさんの調子狂わせた」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、ドジャースはこの大谷の“技ありのヒット”をきっかけに、ダルビッシュの立ち上がりを攻め、1死一、二塁とすると、4番フレディ・フリーマンによるセンターへの豪快な先制3ランが飛び出し、いきなり3点を先制。さらにアンディ・パヘスのソロアーチで1点を加えると、その後、試合を有利に運ぶこととなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）