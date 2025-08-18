「悟空」が支援、中国の宇宙ステーションが大規模AIモデルを導入

中国の有人宇宙船「神舟20号」宇宙飛行士チームによる3回目の船外活動の準備作業において、宇宙貨物船「天舟9号」によって軌道上に運ばれた「悟空AI」大規模言語モデルが補助的な支援の役割を果たし、宇宙飛行士の軌道上での作業にスマートかつ専門的なサポートを提供した。同モデルは軌道上で運用開始から1カ月間安定した状態を維持しており、宇宙飛行士チームからのフィードバックも良好だ。この成果は、中国の宇宙ステーションにおける軌道上のスマート応用が重要な進展を遂げたことを示している。人民日報アプリが伝えた。

「悟空AI」は中国のオープンソースモデルを基盤に開発され、有人宇宙飛行ミッションの需要に応じて事前学習とファインチューニング技術を採用し、専門分野向けの大規模言語モデルと、宇宙飛行の知識規範を中核とするRAG知識ベースを構築している。このシステムは、宇宙飛行士が軌道上で行う複雑な操作やトラブル対応などに対し、迅速かつ有効な情報支援を提供し、より効率的な作業遂行を支援するとともに、軌道滞在中の心理的サポート手段を充実させ、宇宙と地上の協同効率を高めることができる。

「西遊記」に登場する知恵と勇気の化身として、孫悟空のイメージは、困難に果敢に挑む宇宙事業従事者の精神と高度に重なる。「悟空AI」という名称には、科学技術の知恵で宇宙事業を力強く支え、宇宙飛行士の宇宙探査を後押しするという意味が込められている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）