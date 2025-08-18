「色気やべー」ローラ、畳の上で大胆肌見せ姿を「美脚だけじゃなく足裏まで見れるなんて」「痩せて見える」
タレントのローラさんは8月18日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】ローラの圧巻のスタイル
「え、かわいすぎて飛んだ」「自然に寄り添うほど、本来の自分に戻っていく」と英語つづり、5枚の写真を載せているローラさん。畳の上に横たわり、肌を大胆に見せた服装です。和の空間の中で、ローラさんのエキゾチックな姿がより一層際立ち、健康的で美しい肌に目が奪われます。
コメントでは「美脚だけじゃなく足裏まで見れるなんて」「ローラちゃんめちゃくちゃ綺麗！！」「カッコ良過ぎる眼差し」「野良仕事の影響と焼けてるのでより痩せて見える」「色気やべー」「半端ない魅力」「世界一美しい」「え、かわいすぎて飛んだ」と、絶賛の声が集まりました。
「ずっとずっとずーっと新潟にいて」7月26日には「新潟の農業LIFE、すっごくすき」と、鏡越しの自撮り姿などを披露したローラさん。この投稿には「ずっとずっとずーっと新潟にいて」「ローラさん素敵」「幸せがすっっごく伝わる」といったコメントがあふれていました。今後の投稿も目が離せませんね！(文:鎌田 弘)
