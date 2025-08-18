BOYNEXTDOORが、新曲「Count To Love」を配信。あわせて、同楽曲のMVを公開した。

同楽曲は、初の日本オリジナルタイトル曲。恋人同士のリアルな感情をユーモラスかつ繊細に描き出した、共感あふれるリアルラブソングに仕上がっている。

MVでは、恋愛リアリティ番組のMCになったBOYNEXTDOORが、画面越しでギクシャクする恋人たちをモニタリングしてリアクション。実際に喧嘩するカップルを追いかけ、仲直りをさせるために作戦会議をする姿などが映し出されている。

監督は、「IF I SAY, I LOVE YOU」のMVも手掛けたイ・ ハンギョル。さらにカップルの男性役を演じているのは、板垣李光人。板垣にとって海外アーティストのMVに出演するのは、今回が初めてとなる。

なお、同楽曲は8月20日リリースの日本2ndシングル『BOYLIFE』に収録される。

■板垣李光人 コメント

――MV撮影を受けて

今回韓国の地で、韓国のクルーとご一緒する現場というのは役者としても何もかもが新鮮であり刺激的でした。そしてBOYNEXTDOORの皆さんはハードなスケジュールでありながらも非常にエネルギッシュかつパワフルでしたし、日本語が皆さん驚くほどに流暢で嬉しかったです。

そのおかげでリラックスして楽しみながら撮影に臨めたと感じています。今回は日本語でお話をしたので、今度は僕が韓国語で交流できるような機会があればいいなと思っています。もどかしくもコミカルに描かれたこのMV、ぜひご堪能ください。

