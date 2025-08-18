タレントの藤本美貴（４０）が１８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。３人の子供を育てる超売れっ子ママタレとしての流儀を明かした。

この１年でテレビ出演２８７本の超売れっ子の藤本は「品川庄司」庄司智春との間にもうけた３児について「いつも、地上波を見ろ！って言ってます」と口にした。

「やっぱり子供って自分の携帯を持ってたりするじゃないですか。そういうので自分の見たいものだけ見るじゃないですか。そうすると、自分の興味あることにしか出会わなくなってくるので、地上波を見ろって。地上波ならなんでもいいからって見ろって」と続け「そうしたら、こんな職業あるんだとか、こんな人いるんだとか（が分かる）」と意図を説明した。

「それぞれの端末でバラバラのものを見てると、バラバラになるじゃないですか。なので、バラバラの会話になるから、そろそろいいだろって時に『はい、もうやめて下さい。地上波の時間です』って言って」と生活の様子を明かすと、子供たちの反応について「今、すごく楽しんでます、地上波を」と話していた。