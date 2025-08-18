MAZZEL、新曲「DANGER」MV公開＋全国ツアー最終公演の一部を無料生配信へ
MAZZELが新曲「DANGER」を8月18日(月)よりデジタル配信することが決定した。あわせて、新ビジュアルとジャケット写真も公開されている。
今作は和とストリートを掛け合わせた斬新なサウンドを軸に、予測不能な展開が連続する、グループ史上最も自由な一曲。予想外の声色と、想像を超えるダンススキルで、聴く者・観る者を常識の外側の世界へと誘う。
MV撮影は1253年に創建された鎌倉の建長寺で行われ、建長寺史上初の大型撮影で、楽曲の世界観が一層引き立つ世界観を見せた。メンバー初となる殺陣などのアクションシーンも見どころだ。
MAZZEL史上最高難度となるダンスは今年1月にリリースした楽曲「J.O.K.E.R.」と同じくKAITA(RHT.)による振付で、コレオ制作には一部RANとSEITOも参加し、ポッピンやブレイキンなどそれぞれが極めてきたダンスのジャンルを楽曲内に落とし込み、MAZZEL全員でそのコレオに挑戦している。
なお、同曲は日本テレビ系『DayDay.』8月エンディングテーマとしてもオンエア中。8月1日(金)からTikTok、Instagram、YouTube Shortsにて1サビバージョン音源も先行配信されている。
MAZZELは現在全国ツアー＜MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”＞を開催中。ツアーファイナル公演は8月23日(土)、24日(日) 【東京】有明アリーナにて開催されるが、この公演本編の一部がMAZZEL Official YouTubeチャンネルにて無料生配信されることも発表された。
■MAZZEL「DANGER」関連コメント
■コレオグラファー：KAITA(RHT.)氏コメント
今回の振付は、RANとSEITOから、「”J.O.K.E.R.”よりもさらに高度なことをしたい！」という要望を受けて、ダンスの玄人が見ても唸るような作品作りを意識しました。「J.O.K.E.R.」はパッと見てもびっくりするような、派手な作品でしたが、この「DANGER」では、地味にすごいことをたくさんしているので、見れば見るほどそのスキルの高さに気づける作品になっております。
また、＃SAMURAIchallengeにちなんで、サビに散りばめられている、顔の下で腕をクロスさせる振付が、剣とドクロマークの「DANGER」を彷彿させているので、そこの部分にもぜひご注目ください！メンバー1人1人の輝けるポイントがあり、メンバーもより一層成長できた作品だと思うので、より進化したMAZZELをぜひご堪能ください！
■監督：大澤健太郎氏コメント
「DANGER」というタイトルに込められた緊張感とスリル――その全てを、映像で余すことなく描き出したいと考えました。
舞台に選んだのは、1253年に創建された鎌倉・建長寺。荘厳な空間を、大胆かつ緻密なライティングで照らし出し、和の静謐さと鋭いエッジが同居する世界を創り上げています。
ダンスは、ポッピンやブレイキンを融合させた超ハイレベルな振付。テンポは極めて速く、キレのある動きが途切れることなく続きます。その中でメンバー全員が見せるのは、驚異的な集中力と燃え立つような熱量。身体能力の高さはもちろん、一人ひとりの色やグルーヴが動きに宿り、瞬間ごとに圧倒的な存在感を放っています。
アクションシーンでは、それぞれの個性やキャラクターが際立ち、まるでアクション映画さながらの臨場感と物語性を体感できます。
一瞬たりとも目を離せない――そんな映像に仕上がりました。ぜひ何度でも観て、MAZZELの“本気”を感じてください。
■アクションコーディネーター：川本耕史氏コメント(役職/作品：アクションコーディネーター/作品：るろうに剣心最終章 The Final The Beginning キングダムなど
MAZZELの皆さんは、本当に素晴らしい身体能力と身体操作のセンスを持っていました。限られた時間の中で、ファイトシーンの振付を瞬く間に覚え、自分たちのものにし、圧倒的にカッコいいアクションへと仕上げてくれました。
▼NAOYA & RANへのコメント
コンビネーションの合わせ技に挑戦。ダンスで鍛えられたお二人らしく、RANさんは圧倒的なパワー、NAOYAさんは見事なバランス感覚と体の引き締めが光りました。
▼TAKUTOさん & RYUKIさん
足場が悪く、暗くて狭い階段でのアクションに挑戦。空間把握能力の高さが際立ち、スピード感あふれる動きで魅せてくれました。
▼SEITOへのコメント
ブレイクダンスとアクションの融合は圧巻。刀を持ちながらのブレイクダンスという難易度の高い挑戦も、驚くほど自然に自分のスタイルにしていました。
▼EIKIへのコメント
驚異的なジャンプ力と安定感。カメラも敵役も飛び越えてしまうのではと思うほど、高く美しい跳躍を見せてくれました。
▼KAIRYU & HAYATOへのコメント
殺陣経験者ならではのクールでスタイリッシュな剣術。タイミング合わせが重要なシーンも、ダンスで培った呼吸で見事に息を合わせていました。
■SKY-HIステートメント
MAZZELというボーイバンドがいる。彼等を見ていると、”人間っていいな”と思える。誰もが持っている生まれ持っての個体差を個性と呼ぶと思うんだけど、どうしても「子どもはこう、大人はこう、この性別ならこう、アイドルはこうでアーティストはこう」と枠に入れられ続けて削がれていくのが人生な気がしているが、ここまで自分のままで、ありのままで、自由奔放で生きてもいいのだと、そしてそれがいかに美しいのか、楽しいのかをいつも教えてもらう。グループにありがちな”担当”を超えて、予測不可能なところから想像以上のスキルで刺しにくるライブは、本当にジェットコースターの様だ。人間の持つポテンシャルって、我々の想像以上に豊かで素敵なんだと信じられる。MAZZELは、君が思う普通の遥か先を行く。ヒトを、音楽を、人生を楽しみ尽くそう。人間が持つ可能性を舐めてたら危ないぞ！
Digital Single「DANGER」
2025年8月18日（月）配信スタート
＜MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”＞
終了公演は割愛
【東京】有明アリーナ
2025年8月23日(土) OPEN 17:00 / START 18:30
2025年8月24日(日) OPEN 15:30 / START 17:00
＊お問い合わせ先：クリエイティブマン 03-3499-6669 (月・水・金 12:00-16:00)
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
