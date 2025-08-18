バンもん！、＜NAKAYOSHI FES.2025＞第3弾24組を発表
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI（通称：バンもん！）が主催するサーキットイベント＜NAKAYOSHI FES.2025＞の出演アーティスト第3弾として計24組が発表となった。
＜NAKAYOSHI FES.＞はバンもん！がキュレーターとなりアイドルのほかバンドやお笑いなどジャンルレスな出演者が集うサーキットフェス。4回目の開催となる今年は、9月20日(土)に東京・渋谷エリアの複数会場で開催され、今後も出演アーティストは随時発表予定。またチケットの第3弾先行受付もスタートしている。
また、＜NAKAYOSHI FES.2025＞の開催を記念して＜#DSPMナカヨシファミリア＞も開催中だ。こちらはバンもん！と#DSPMのアイドルグループが織り成すその日限りのスペシャル対バンとなっている。
◾️＜NAKAYOSHI FES.2025＞
日程：2025年9月20日（日）
会場：Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / WOMBLIVE / clubasia etc…
・チケット券種：VIPチケット \22,000（税込）/ 早割チケット \7,700（税込）
VIP特典…整理番号付 / Spotify O-EAST前方エリア・Spotify O-WESTVIP特設レーン入場可能 / VIP限定Tシャツプレゼント (特典はさらに追加となる可能性がございます)
◆第1弾アーティスト
バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI / 粗品 / GLIM SPANKY / SILENT SIREN /超能力戦士ドリアン / きゅるりんってしてみて / 虹のコンキスタドール / ARCANA PROJECT / CYNHN / ミームトーキョー / さよならステイチューン / 雨模様のソラリス / ChumToto
◆第2弾アーティスト
PassCode/Shiggy Jr./アカシック/千也茶丸/超☆社会的サンダル/電音部外神田文芸高校（アキバエリア）/電音部OKINI☆PARTY’S（シンサイバシエリア）/電音部中野電脳（ネオナカノエリア）/電音部Bellemule（シンオオクボエリア）/電音部Divermy（ダイバエリア）/Appare!/悪魔のキッス/Peel the Apple/Toi Toi Toi/シンデレラ宣言！/UtaGe!/NANIMONO/クマリデパート/diig/Palette Parade/かすみ草とステラ/衛星とカラテア/アンスリューム/煌めき☆アンフォレント/キングサリ/シュレーディンガーの犬/AZATOY/hakanai/lyrical school/B≡FULLEST/SOMOSOMO/さとりモンスター/MAGICAL SPEC/月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…/HelloYouth/美味しい曖昧/RAViDAVi /ルージュブック/Ma’Scar’Piece/テラテラ/Hey!Mommy!/ideal peco/シャルロット
◆第3弾アーティスト
iLiFE!/MyDearDarlin’/chuLa/電音部池袋電音部（イケブクロエリア）/二丁目の魁カミングアウト/TENRIN/feelNEO/LADYBABY/OLNew/点染テンセイ少女。/metarium/マーキュロ/TEAR DROP!/BUNGEE GUM./ヒロインズ研究生/STAiNY/DYNAMAX/ポンコツコンポ/ドレスコード/AdamLilith/パラレルサイダー/ZUTTOMOTTO/CAL&RES/テンシンランマン
▼チケットぴあ先行受付
受付期間：2025/08/18(月) 21:00〜2025/08/28(木) 23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/nakayoshifes2025/
■＜#DSPMナカヨシファミリア＞
＜ナカヨシファミリア〜ARCANA PROJECT×さよならステイチューン〜＞
日付：2025年8月18日(月)
会場：ADRIFT
時間：OPEN 18:00/START 18:30
＜ナカヨシファミリア〜虹のコンキスタドール〜＞
日付：2025年8月21日(木)
会場：ADRIFT
時間：OPEN 18:00/START 18:30
＜ナカヨシファミリア〜ミームトーキョー〜＞
日付：2025年9月8日(月)
会場：ADRIFT
時間：OPEN 18:00/START 18:30
＜ナカヨシファミリア〜雨模様のソラリス×CYNHN〜＞
日付：2025年9月10日(水)
会場：ADRIFT
時間：OPEN 18:00/START 18:30
＜ナカヨシファミリア〜きゅるりんってしてみて×ChumToto〜＞
日付：2025年9月18日(木)
会場：白金高輪SELENE b2
時間：OPEN 17:45/START 18:30
▼ナカヨシファミリア公演詳細
https://banmon.jp/contents/963949
