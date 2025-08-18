◾️＜NAKAYOSHI FES.2025＞

日程：2025年9月20日（日）

会場：Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / WOMBLIVE / clubasia etc…

・チケット券種：VIPチケット \22,000（税込）/ 早割チケット \7,700（税込）

VIP特典…整理番号付 / Spotify O-EAST前方エリア・Spotify O-WESTVIP特設レーン入場可能 / VIP限定Tシャツプレゼント (特典はさらに追加となる可能性がございます)

◆第1弾アーティスト

バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI / 粗品 / GLIM SPANKY / SILENT SIREN /超能力戦士ドリアン / きゅるりんってしてみて / 虹のコンキスタドール / ARCANA PROJECT / CYNHN / ミームトーキョー / さよならステイチューン / 雨模様のソラリス / ChumToto

◆第2弾アーティスト

PassCode/Shiggy Jr./アカシック/千也茶丸/超☆社会的サンダル/電音部外神田文芸高校（アキバエリア）/電音部OKINI☆PARTY’S（シンサイバシエリア）/電音部中野電脳（ネオナカノエリア）/電音部Bellemule（シンオオクボエリア）/電音部Divermy（ダイバエリア）/Appare!/悪魔のキッス/Peel the Apple/Toi Toi Toi/シンデレラ宣言！/UtaGe!/NANIMONO/クマリデパート/diig/Palette Parade/かすみ草とステラ/衛星とカラテア/アンスリューム/煌めき☆アンフォレント/キングサリ/シュレーディンガーの犬/AZATOY/hakanai/lyrical school/B≡FULLEST/SOMOSOMO/さとりモンスター/MAGICAL SPEC/月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…/HelloYouth/美味しい曖昧/RAViDAVi /ルージュブック/Ma’Scar’Piece/テラテラ/Hey!Mommy!/ideal peco/シャルロット

◆第3弾アーティスト

iLiFE!/MyDearDarlin’/chuLa/電音部池袋電音部（イケブクロエリア）/二丁目の魁カミングアウト/TENRIN/feelNEO/LADYBABY/OLNew/点染テンセイ少女。/metarium/マーキュロ/TEAR DROP!/BUNGEE GUM./ヒロインズ研究生/STAiNY/DYNAMAX/ポンコツコンポ/ドレスコード/AdamLilith/パラレルサイダー/ZUTTOMOTTO/CAL&RES/テンシンランマン

▼チケットぴあ先行受付

受付期間：2025/08/18(月) 21:00〜2025/08/28(木) 23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/nakayoshifes2025/