「X JAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が18日にインスタライブを行い、同日に自身のX（旧ツイッター）で言及したアニメ「ダンダダン」に対する書き込みについて語った。

YOSHIKIは午後8時過ぎに「ただいまー 先ほど日本に到着、これから撮影、及びDinner Showの最終試食」とつづり、その後インスタライブを開催した。

8日に放送された同アニメ第18話では、「HAYASii」と名乗るビジュアル系メタルバンドの4人組がロックナンバー「Hunting Soul」を歌唱。X JAPANを彷彿とさせるように上半身裸のドラマーらメンバーがヘドバンしながら激しく演奏する姿に、YOSHIKIはXで「何これ、XJAPANに聞こえない？」と投稿。「えー？この件何も知らないんだけど」などとつづり、「HAYASii」という名に「これって俺の林かな？笑」と自身の本名である「林」から名付けたのではないかと推測していた。

さらにYOSHIKIは日本時間18日の朝、「HAYASii」という名前について「よく考えたけど、これ俺のLast Name？自殺した俺の父の名前？著作権や肖像権は色々な会社が動いているので任せているけど。この件は直接話う？」（原文ママ）と再度疑問を投げかけ、「自分のことを書かれた本が出版されるまでは、自分は“Yoshiki”だけを名乗っていた、父が自ら命をたった、と言う事実と今に至るまで、むきあえないまま生きてきたから。とても複雑な気持ち、みんな、悪気わないのはわかってるっけと…心が痛いしなぜか涙が出た」（原文ママ）と率直な思いを吐露。

午後にはこの一連のポストを全て削除した上で、「今回の件、全て関係者に任せます」と投稿した。

インスタライブでYOSHIKIは「HAYASii」は「お囃子」だという意見に「俺の林はないのかな？ごめんね、俺の林じゃなかったら。寝ぼけてツイートしちゃったみたい。反省しています」と語った。

アニメについては「本当に見てみようと思うんだけど。タイミングなくて」と言い「怒ってないからね。ビックリしてだけだから」と語り「車を運転していたら、突然人が飛び込んできて“何だ!?”って叫んだら大騒ぎになっちゃった」とたとえ話で説明し「X騒がしてごめん。寝ぼけてやるのやめよう…」と謝っていた。