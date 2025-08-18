¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢³«Ëë¡Û¾º³ÊÁÈ¤È¤·¤ÆÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½MF¡¡¡È²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç2¿Í¤À¤±¡É¤Î¹¥¥Ç¡¼¥¿¤¬¸å²¡¤·
¥×¥ì¥ß¥¢½éÄ©ÀïÌ¾´Õ¡§¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉMFÅÄÃæÊË¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2025-26¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤Ç¤Ï2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢½éÄ©Àï¤ò¾þ¤ëÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£ºòµ¨¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê»²¾È¡§¥Ç¡¼¥¿¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOpta Analyst¡×¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ë
¡¡ºò²Æ¤ËÅö»þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Î¥ê¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ÇÃæÈ×¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£43»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡Ê37»î¹çÀèÈ¯¡Ë¤·¡¢5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ90¥¿¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë´ØÍ¿¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥í¥¹¥ÈÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«10%¤È¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¡¢900Ê¬°Ê¾å½Ð¾ì¤·¤¿MF¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÀºÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â1»î¹çÊ¿¶Ñ4.3²ó¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿MF¥«¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥ÖºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë´ØÍ¿¤Ï5²ó¤ËÃ£¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇºÇÂ¿¡£²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤È¤½¤Î2Éô¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢¡Ö90¥¿¥Ã¥Á°Ê¾å¡õ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È4²ó°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹MF¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¸«¤Æ¤â¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óMF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤ÈÅÄÃæ¤Î2¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦µ©Í¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£µ¨¤è¤êÄ©Àï¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÀèÈ¯¤ò³°¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÆþ¤·¤¿MF¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¡¢MF¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢DF¥¸¥ã¥«¡¦¥Ó¥è¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â190cmÁ°¸å¤ÎÄ¹¿È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤ÎÀï¤¤¤Ç¶õÃæÀï¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼ÂÐ±þ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÉÛ¿Ø¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤À
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅÄÃæ¤Î²ÁÃÍ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾25Ê¬Á°¸å¤Ç¤Î¸òÂåÅêÆþ¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÄÃæ¤Ï»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¡ÈÄù¤áÌò¡É¤ä¡¢¹¶·â¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁ°Àþ´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¸åÊý¤Î»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëµ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
¡ÖU-NEXT¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖWEEKLY¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Îºòµ¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ì¿Í¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤â¡¢ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë