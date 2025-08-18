ミズノの機能性×マーガレット・ハウエルの感性。撥水バッグやメリノウールを揃えた新コレクションが登場

スポーツメーカーのMIZUNO（ミズノ）と、英国発のアパレルブランド MARGARET HOWELL（マーガレット・ハウエル）がタッグを組み、新コラボコレクション「MIZUNO FOR MARGARET HOWELL」を発表しました。

ラインナップはベストやシャツ、パンツに加え、バッグやスニーカーまで幅広く展開。ミズノの革新的な技術をベースに、マーガレット・ハウエルならではのモダンで洗練された感性を融合。

スポーツやアウトドアといったアクティブシーンはもちろん、日常の街着としても活躍する、汎用性の高いアイテムが揃っています。

▲「【MARGARET HOWELL】コンプレスドウールベスト」

「【MARGARET HOWELL】コンプレスドウールベスト」（4万6200円）は、ウールとナイロンを組み合わせた圧縮ウーリージャージー素材を使用。密度のある生地はやわらかく弾力があり、同時に高い保温性も備えています。

気温差の大きくなるこれからの季節にぴったりで、Tシャツやシャツにラフに重ねるだけで完成するスポーツミックススタイル。クリーンで洗練された印象を与えてくれる一着です。

▲「【MARGARET HOWELL】ウォーターリパレントストレッチパンツ」

「【MARGARET HOWELL】ウォーターリパレントストレッチパンツ」（2万8600円）は、耐久撥水性に優れたポリエステル素材を使用。360度ストレッチで動きやすく、さらに軽量。コットンのような自然な風合いも楽しめます。

シルエットはすっきりとしたテーパード。裾のジップを開閉すれば着脱がしやすく、ソックスのカラーをちらりと見せるアクセントにも。機能性とデザイン性を兼ね備えた一本です。

▲「【MARGARET HOWELL】ドローストリングバックパック(27L)」

「【MARGARET HOWELL】ドローストリングバックパック（27L）」（2万9700円）は、撥水性と軽量性を兼ね備えたナイロンキャンバス素材を採用。天口には巾着ディテールが取り入れられ、シンプルながら印象的なアクセントになっています。

容量は約27リットル。メインコンパートメントにはノートPC対応の仕切りを備え、フロントにはメッシュポケット、両サイドにはボトルポケットを配置。日常の通勤や通学に頼れる収納力です。

さらに撥水性に優れているので、雨の日も気兼ねなく使える実用性もうれしいポイント。タウンからアウトドアまで幅広く活躍するバックパックです。

▲「【MARGARET HOWELL】WAVE GAZELLE 3 GTX」

そのほかにも、優れた機能性とデザイン性を兼ね備えた、両ブランドならではのアイテムがメンズ・ウィメンズともに多数展開中。気になる方は、ぜひマーガレット・ハウエル直営店とmix.tokyo 公式オンラインストア、ミズノオンラインショップからチェックしてみては？

＜文／&GP＞

