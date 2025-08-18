【山形グルメ】「麦切り」って知ってる？山形・庄内地方の郷土グルメ【番外編】
山形県鶴岡市馬町にある明治6年から続く『寝覚屋 半兵エ(ねざめや はんべえ)』。
駐車場には県外ナンバーの車が続々とやってくる、麦切りと生そばの老舗です。メニューは、「麦切り」と「生そば」の2種類のみというシンプルさで、麺にかけるこだわりが伝わります。
「麦切り(むぎきり)」とは、庄内地方に伝わるご当地麺。
小麦粉を主原料に、練って細く切ることからこの名がついたそう。見た目はうどんのようで、独特のコシが強く喉ごしの良さのが特徴です。一般的なつゆと比べると甘味のあるタレをつけ、“ワサビ”や庄内の在来作物“和がらし”を乗せてすすれば、つるんと吸い込まれていく感覚がたまりません。とくに暑い夏は、このおいしさを求めて遠方から来る人もたくさんいるそうです。
「生そば」は、十割そばに比べてつるっと食べられるため、女性や子どもも食べやすいのがポイント。麦切りと交互に食べると違いが引き立ちます。
現在6代目の菅原義幸さんの優しい人柄も魅力の一つ。菅原さんは「お客さんの喜ぶ顔を見るのがやりがい」と、はにかみながら話してくれました。
地元での人気はもちろん、全国からうわさを聞きつけ訪れる観光客もいるほど。山形・鶴岡観光には外せないご当地グルメです。
■寝覚屋 半兵エ(ねざめや はんべえ)
山形県鶴岡市馬町字枇杷川原74
問い合わせ先｜0235-33-2257
営業時間｜11:00～15:00
定休日｜水曜、第2火曜
