Perfume 新アルバム『ネビュラロマンス後篇』リード曲「巡ループ」MV公開！メンバー3人の華麗な銃捌きやアクションシーン満載

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『ネビュラロマンス』の物語に登場するPerfumeと、実際のPerfumeの軌跡がリンク！

Perfumeが、新曲「巡ループ」のMVを公開した。

「巡ループ」は、8月18日にデジタルリリース、9月17日にCDでも発売されるコンセプトアルバム『ネビュラロマンス後篇』のリード曲。現在放送中の日本テレビ系ドラマ『ちはやふる ―めぐり―』（毎週水曜 22時～）の主題歌にも起用されている。

『ネビュラロマンス』の舞台は“カキモト”によって作られたロボットアーミーたちが横行する地球。地球防衛軍「NEBULA」（ネビュラ）の幹部で科学者の“キキモ”によって育てられた“アヤカ（あ～ちゃん）”“ユカ（かしゆか）”“アヤノ（のっち）”が、3人組テクノポップユニット“Perfume”として活動しつつ、その正体を隠しながら地球を守るためにロボットアーミーと戦うという架空の物語が前・後篇を通して描かれる。

『ネビュラロマンス前篇』のリード楽曲だった「Cosmic Treat」のMVで展開されたストーリーの続編となる「巡ループ」のMVでは、ついに“カキモト”の正体が明らかに。そして正体がわかった瞬間にPerfumeの3人にある変化が起こる。

『ネビュラロマンス』の物語に登場するPerfumeと、実際のPerfumeの軌跡がリンクするストーリーとなっている点にも注目だ。

撮影は、6月中旬の2日間、合計約30時間かけて行われ、監督は前作の「Cosmic Treat」MVに引き続き、田中裕介監督が務めた。

映画さながらの“神殿”を模した大型セットを前に、複数のドローンと戦うPerfume。今作も3人の華麗な銃捌きやアクションシーンが満載となっている。壮大なセットと最新のCG技術も必見だ。

リリース情報

2025.08.18 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ネビュラロマンス 後篇』

2025.09.17 ON SALE

ALBUM『ネビュラロマンス 後篇』

『ちはやふる ―めぐり―』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp