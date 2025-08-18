百花的フェミニンスタイルに欠かせない、総レースのスカート。無難にまとまらないようにトレンドトップスを上手に取り入れて、装いに変化球を投じるのがおすすめ！

端正なジレ合わせで花柄レーススカートを都会的にシフト

小花刺しゅうを浮かべた可憐なレーススカート。ジレを羽織ってワントーンでまとめれば、きちんと感が出せてオフィスにも最適。

スカート\18,700/ジャスグリッティー ジレ\11,000/RESEXXY Tシャツ\990/GU バッグ\20,900/アドカラム(アンソロジー) 靴\14,300/WASHINGTON(銀座ワシントン銀座本店)

チュール×レースで甘盛りしながら色みを抑えて大人に

フリルたっぷりの肌見せニットでワンツーコーデの鮮度を上げながら、ネイビーの総レーススカートで色みを抑えて落ち着いた雰囲気に。仕上げにブラウンバッグを添えてトレンド感をさらに高めて。

スカート\20,900/ジャスグリッティー トップス\7,590/dazzlin バッグ\5,800/Olu. 靴\9,990/ステッピ(オンワード樫山)

掲載：美人百花2025年7月号「ムードがほしい日はレースを着て」

撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部