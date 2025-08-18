退勤後に予定がある日のスタメン服にも、ペンシルスカートがお役立ち。スマートにスイッチできるトップスを味方につけて、仕事もプライベートも満喫♪

ミントカラーの華ブラウスを涼やかなホワイトレースで可憐に

出典: 美人百花.com

華ブラウス×レースを清涼配色でオフィス向きに。

2wayトップスの肩を落としてアフター7にスタンバイ。ボタンを外せばさりげない肩見せのカットアウトに様変わり♡

スカート\14,960/And Couture(And Couture ルミネ新宿店) カットソー\13,200/CELFORD ピアス\34,980/ソコ(ズットホリック) リング[右手中指]\8,360/チビ・ジュエルズ(チビジュエルズ・ジャパン) リング[右手薬指]\75,900/アナプノエ(14 SHOWROOM) バッグ\36,300/クリスチャンヴィラ(アンタイトル) パンプス\19,800/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年7月号「夏のスマート美人を叶えるペンシルスカート通勤」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森川誠 モデル/宮田聡子 編集・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部