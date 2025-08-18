スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実！ 好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

ブリティッシュな気品が光る【ブルーレーベル· クレストブリッジ】トップスのインアウトが美しく決まるハイライズデニム♪

出典: 美人百花.com

裾のチェックがアクセント。

Press comment

「軽量かつコンパクトでストレッチ性のある仕立てが自慢。 スキニーよりもややゆとりを持たせたラインが、 タイムレスでモダンな仕上がりです」(プレス担当)

パンツ￥28,600、ニット￥22,000/ともにブルーレーベル・クレストブリッジ(SANYO SHOKAI) バングル￥41,580/ソコ(ズットホリック) ネックレス[チェーンネックレス付き]￥2,090/アネモネ(サンポークリエイト) バッグ￥148,500/J&M デヴィッドソン(J&M デヴィッドソン カスタマーセンター) パンプス￥3,490/神戸レタス

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/山下智子 モデル/石川恋 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部