あなたの彼は当てはまる？【いい彼氏に共通する性格】3選

「やさしい」「頼れる」だけでは測れない“本当にいい彼氏”の条件。長く一緒にいると、性格の部分がいかに大切か、実感するものですよね。そこで今回は、いい彼氏に共通する性格を体験談やインタビューをもとにご紹介します。あなたの彼にも当てはまっているか、チェックしてみてくださいね♡

自分の感情をコントロールできる

ケンカをしたときやちょっとした意見のすれ違いがあったとき、すぐに怒ったり無視したりせず、冷静に対応してくれる男性。 そんな落ち着いた対応ができる人は、関係が深まるほど安心感を与えてくれるでしょう。 感情の起伏が少なく、話しあいができるタイプは、長く付きあううえでとても信頼できる存在になる可能性が高いです。 ケンカのあとに「冷静になってから話そう」と言える彼は、まさに“いい彼氏”の素質アリですよ♡

小さなことにも気づける思いやり

「髪型変えた？」「疲れてる？」そんな小さな変化に気づいて声をかけてくれる男性って、思いやりがあって素敵ですよね。 特別なサプライズをしなくても、日々のなかで気づかいや、やさしさを見せられる人こそ、本当に大切にしてくれる存在です。 気配り上手な男性は、自然と周囲の人にもやさしく、恋人だけでなく友だちや家族からも好かれている傾向がありますよ。

自分の言葉に責任を持っている

「いつか旅行に行こうね」「ちゃんと話すから」そんななに気ない一言でも、言ったことを覚えていて、きちんと実行に移してくれる、それは信頼の証です。 口だけで終わらず、行動で示してくれる男性は、誠実で信頼感バツグン。 約束を守ることを大切にしている人は、付きあっているうちにますます「この人でよかった」と思わせてくれる存在になるはず♡ いかがでしたか？ 今回は、【いい彼氏に共通する性格】3選をご紹介しました。 恋愛は“信頼”や“思いやり”があってこそ、幸せな関係が築けるはず。 あなたの恋が、もっと穏やかで心地よいものになりますように♡

ライター Ray WEB編集部