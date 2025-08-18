¡È·²ÇÏ»º¥Ð¥Ê¥Ê¡É¤Ë¡ÈÆÊÌÚ»º¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡É¡ª´ØÅì¤Ç¡ÖÆî¹ñ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×Â³¡¹ºÏÇÝ¤Î¥ï¥±¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¶áÇ¯¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¡ÖÆî¹ñ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤¬´ØÅì¤ÇÂ³¡¹¤ÈºÏÇÝ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÆÊÌÚ»º¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò»î¿©¤¹¤ë¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó
¥é¥¤¥Á¤â¼«Âð¤ÇºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¡ª ÉÄÌÚ¤ÎÇä¤ê¾å¤²Áý²ÃÃæ
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
´ØÅì¤Ç¤âÆî¹ñ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¥¤¥Á¤â¼«Âð¤ÇºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ»Ô¤Î¡ÖÀé¤ÎÍÕ¥é¥¤¥Á¡×¤Î¾¾°æ¸µµÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤Î½ë¤µ¤Ç°é¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Á¤ÎÉÄÌÚ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¸©ºß½»¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Î¥é¥¤¥Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÄÌÚ¤ò¹ØÆþ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°é¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö²¹ÅÙ´ÉÍý¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äí¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ò·ú¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¤Ï²¬»³¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê´¨¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤ÆÌó20ÅÙ¤ò°Ý»ý¡£²Æ¤Ï¿å¤òÊ®Ì¸¤·¤Æ²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢´¹µ¤¥Õ¥¡¥ó¤òºîÆ°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ½ë¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ËÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤¬¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï2026Ç¯¤Î½é²Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©¤Ç¤â¥Ð¥Ê¥Ê¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤«¤é¡¢Æ»¤Î±Ø¡Ö¤Þ¤¨¤Ð¤·ÀÖ¾ë¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¨¤Ð¤·¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤¨¤Ð¤·¥Ð¥Ê¥Ê¡Û1ËÜ356±ß¡Á
ÉÊ¼ï:¥°¥í¥¹¥ß¥Ã¥·¥§¥ë
ÆÃÄ¹:¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¡¢ÌµÇÀÌô¤ÇÈé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
¤Ê¤¼·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Ç¥Ð¥Ê¥ÊºÏÇÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á°¶¶»Ô¤ÏÆü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¿å¸»¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎºÏÇÝ¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤òÁ°¶¶»Ô¤ÎÌ¾»º¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª ÆÊÌÚ¸©»º¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ÎÆÃÄ¹¤Ï?
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡ÈºÏÇÝ¤ÎËÌ¸Â¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÊÌÚ¸©±×»ÒÄ®¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¼ç¤Ê»ºÃÏ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È²Æì¸©¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÊÌÚ¸©»º¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡Ößê¡×¡Ê¤¤é¤á¤¡Ë¤Ï1¸Ä4500±ß¤Ç¡¢ÉÊ¼ï¤Ï¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ä¤Í¤ÎÄÍÅÄºÌ²»ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡ÖÈ¯Á÷Ä¾Á°¤Ë´°½Ï¤·¤Æ¤«¤é¼ý³Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅüÅÙ¤âÁý¤·¹á¤ê¤â¶¯¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ößê¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÉô²°Ãæ¤¬¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¹á¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
ÄÌ¾ï¤ÏÍ¢Á÷¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁ°¤Ë¼ý³Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ößê¡×¤Ï´°½Ï¤·¤Æ¤«¤é¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ößê¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Åºä¤µ¤ó¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó:
¹á¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¾¯¤·ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È¤¹¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Å¤µ¤¬ÏÂÉ÷¤Ç¤¹¤Í¡£´Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆî¹ñ¤Î´Å¤¹¤®¤ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤è¤ê¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ÀÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó:
»ÀÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Ä¤¬¹Å¤¤¤Î¤Ë´Å¤¯¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¿¨¤Ç¤¹¤Í¡£½À¤é¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯´Å¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹Å¤¤¤È¤³¤í¤â´Å¤¯¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
