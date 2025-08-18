人気韓国アイドルもこぞって愛用♡ この秋注目の「ボーホーシック」って知ってる？
2000年代初頭、女のコたちを夢中にさせたボーホールックがこの秋カムバック！そこで今回は、ヴィンテージライクな甘さが推しの「ボーホーシックアイテム」をお届けします。スエードはLE SSERAFIMのユンジンやRed Velvetのジョイ、スルギなども取り入れていて韓国でも話題なんだとか♡
ボーホーシックでぷりあま♡
2000年代初頭、女のコたちを夢中にさせたボーホールックがこの秋カムバック！
コットンレースや小花柄などヴィンテージライクな甘さを秋服で堪能して♡
「ボーホールックには欠かせないスエードはLE SSERAFIMのユンジンやRed Velvetのジョイ、スルギなども取り入れていて韓国でも話題を呼んでいます！」（SIWEOL107プレス・綿貫玲さん）
「コットンレースやスエードにウエスタンブーツをあわせるボーホーシックは日常にも取り入れやすい旬なテイスト。
平成ブームもあり、懐かしさからのインスピレーションがお客様に刺さる理由のひとつだと思います！」（LILY BROWNプレス・赤澤美衣奈さん）
Cordinate レトロな小花柄
ウエスタンブーツでカウガールな世界観を満喫
常に人気のレトロな小花柄アイテム。オフショルトップスとしても着られる2wayも魅力。
Cordinate ロマンティックなコットンワンピ
ボーホールックを象徴するコットンワンピはマスト♡
カンカン帽で西野カナ風コーデをリバイバル。
Item おすすめアイテム
【a】BIGリボンスウエードバッグ 22,550円／ SIWEOL107（HANA KOREA）
▶︎スエードバッグは大きめなサイズ感が今の気分にマッチ。韓国アイドルもこぞって持つItバッグ♡
【b】チェックシャツ 9,900円／ dazzlin
▶︎おじさんのようなチェックが懐かし可愛い♡ スエードポケットが秋らしい。
【c】ネイビーレースガウン 22,880円／LILY BROWN
▶︎図案にこだわり作られたオリジナルレース。3種類のレースを使った贅沢仕様のガウンをぜひ♡
撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来