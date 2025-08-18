人気韓国アイドルもこぞって愛用♡ この秋注目の「ボーホーシック」って知ってる？

2000年代初頭、女のコたちを夢中にさせたボーホールックがこの秋カムバック！そこで今回は、ヴィンテージライクな甘さが推しの「ボーホーシックアイテム」をお届けします。スエードはLE SSERAFIMのユンジンやRed Velvetのジョイ、スルギなども取り入れていて韓国でも話題なんだとか♡

ボーホーシックでぷりあま♡

2000年代初頭、女のコたちを夢中にさせたボーホールックがこの秋カムバック！

コットンレースや小花柄などヴィンテージライクな甘さを秋服で堪能して♡

PRESS COMMENT

「ボーホールックには欠かせないスエードはLE SSERAFIMのユンジンやRed Velvetのジョイ、スルギなども取り入れていて韓国でも話題を呼んでいます！」（SIWEOL107プレス・綿貫玲さん）

「コットンレースやスエードにウエスタンブーツをあわせるボーホーシックは日常にも取り入れやすい旬なテイスト。

平成ブームもあり、懐かしさからのインスピレーションがお客様に刺さる理由のひとつだと思います！」（LILY BROWNプレス・赤澤美衣奈さん）