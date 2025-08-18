人気韓国アイドルもこぞって愛用♡ この秋注目の「ボーホーシック」って知ってる？

写真拡大 (全4枚)

2000年代初頭、女のコたちを夢中にさせたボーホールックがこの秋カムバック！そこで今回は、ヴィンテージライクな甘さが推しの「ボーホーシックアイテム」をお届けします。スエードはLE SSERAFIMのユンジンやRed Velvetのジョイ、スルギなども取り入れていて韓国でも話題なんだとか♡

ボーホーシックでぷりあま♡

2000年代初頭、女のコたちを夢中にさせたボーホールックがこの秋カムバック！

コットンレースや小花柄などヴィンテージライクな甘さを秋服で堪能して♡

PRESS COMMENT

「ボーホールックには欠かせないスエードはLE SSERAFIMのユンジンやRed Velvetのジョイ、スルギなども取り入れていて韓国でも話題を呼んでいます！」（SIWEOL107プレス・綿貫玲さん）

「コットンレースやスエードにウエスタンブーツをあわせるボーホーシックは日常にも取り入れやすい旬なテイスト。

平成ブームもあり、懐かしさからのインスピレーションがお客様に刺さる理由のひとつだと思います！」（LILY BROWNプレス・赤澤美衣奈さん）

Cordinate レトロな小花柄

ウエスタンブーツでカウガールな世界観を満喫

常に人気のレトロな小花柄アイテム。オフショルトップスとしても着られる2wayも魅力。

小花柄ブラウス 15,400円、フリルスエットパンツ 17,600円／ともにThe Girls Society イヤリング 13,200円／アビステ ウエスタンブーツ 30,800円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate ロマンティックなコットンワンピ

ボーホールックを象徴するコットンワンピはマスト♡

カンカン帽で西野カナ風コーデをリバイバル。

白ワンピース 20,177円／rolarola（nugu pressroom）ハット 36,300円／arth（OVERRIDE 神宮前）ネックレス 4,620円／my name is IC（805showroom）バッグ 22,650円／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）レースアップシューズ 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Item おすすめアイテム

【a】BIGリボンスウエードバッグ 22,550円／ SIWEOL107（HANA KOREA）
▶︎スエードバッグは大きめなサイズ感が今の気分にマッチ。韓国アイドルもこぞって持つItバッグ♡

【b】チェックシャツ 9,900円／ dazzlin
▶︎おじさんのようなチェックが懐かし可愛い♡ スエードポケットが秋らしい。

【c】ネイビーレースガウン 22,880円／LILY BROWN
▶︎図案にこだわり作られたオリジナルレース。3種類のレースを使った贅沢仕様のガウンをぜひ♡

撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来