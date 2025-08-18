8月18日、1児の母である保田圭がブログを更新した。

【写真】鞘に入れた刀を持った息子の姿も公開

保田は、自身のブログにて、「鬼滅の刃LOVEの息子」「煉獄さんと炭治郎の 日輪刀を作りたい と言うので… 親子で頑張りました！！」と、7歳息子の要望に応え、親子で工作を行ったことを報告。

続けて、「材料は全てダイソー」「プラスチックの刀 スポンジシート ビニールテープ アクリル絵の具 シルバー油性ペン（文字書く用）」と、材料は100円ショップで揃えたことを明かし、出来上がった刀を2本持った息子の写真を公開した。

さらに、「サヤはこんな感じ」「かなりいい感じに できた気がする」と刀だけの写真も掲載し、「小学生時代 図工の通信簿は 2しかもらえなかった私だけど 最近は息子と工作する時間は 割と好き」と親子での共同作業に楽しみを見出しているとしつつ、「この調子だと 他のキャラクターの日輪刀も 作りたいって 言い出しそうだな」と綴っていた。

かつてモーニング娘。のメンバーとして活躍した保田。私生活では、2013年にイタリア料理研究家の小崎陽一氏との結婚を発表し、現在は2018年1月に誕生した息子の育児と仕事の両立に奮闘している。

