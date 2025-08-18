おぎやはぎ小木博明の妻・奈歩、“54歳になりたての小木さん”最新ショット公開「ありがとうみんな」
歌手・森山良子さんの娘である小木奈歩さんは8月18日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明さんの誕生日を祝福しました。
【写真】誕生日“ほやほや”の小木博明
コメントでは、「小木さんこれからも元気でいて下さい！おめでとう御座います！」「オギーお誕生日おめでとうございます」「おめでとうございます」と、祝福の声が上がりました。
(文:多町野 望)
「おめでとうございます」奈歩さんは「こちらが54歳になりたての小木さんになります」とつづり、4枚の写真を投稿。博明さんの誕生日を祝福した時の様子を公開しました。友人たちや、かわいらしい犬たちと楽しそうに過ごす、プライベート感満載の姿です。「セレモニーにある意味とんと疎い我が家ですが、まわりのみんなにお祝いしてもらったり、お祝いしたり、この日も祝いと激励が行き交う良い宵でした。ありがとうみんな」と、集まった人たちに感謝の気持ちを述べています。
「チームオクトーバー2024」2024年10月31日には「チームオクトーバー2024 10月10日が結婚記念日のチームオクトーバー、去年はお腹の中にいた新メンバーが今年は初参加してくれましたのです」とつづり、友人家族との集合ショットを公開していた奈歩さん。博明さんはもちろん、お笑いトリオ・東京03の角田晃広さんの姿もあります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
