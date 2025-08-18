文武両道だと思う「福岡県の私立進学校」ランキング！ 2位「福岡大学附属大濠高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
学業の高さだけでなく、部活動や課外活動でも目覚ましい成果を上げる学校には、自然と憧れと尊敬のまなざしが集まります。難関大学合格者を輩出しながら、スポーツや文化面でも全国レベルの実力を誇る--そんな文武両道の魅力を持つ私立進学校の名前を聞けば、多くの人が「やっぱりすごい」と感じるはずです。
All About ニュース編集部は2025年7月24〜8月7日、20〜70代の男女167人を対象に「九州地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「福岡県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国167人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「間違いなく進学校で、中でも野球部が強豪なイメージがあるから」（20代女性／福岡県）、「野球も強いし、福岡大付属ですごいなと思ったからです」（20代男性／東京都）、「進学、部活動共にレベルが高いと思う。バスケットボールと野球が強いイメージがあり、大学付属なので勉強のレベルも高いと感じるから」（40代女性／福岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「偏差値と進学実績はともに県内トップクラスで部活動も盛んで文武両道だと思うから」（20代男性／京都府）、「友人の子供が通っていて文武両道できているから」（20代女性／神奈川県）、「久留米大学附設高等学校を文武両道と考える理由は、その全国トップクラスの大学進学実績と、生徒たちが部活動にも真剣に取り組む校風が知られているためです。 毎年、東京大学や京都大学、医学部医学科といった最難関大学に多数の合格者を輩出しており、学業面での卓越性は言うまでもありません。非常に高い学力を持つ生徒が集まり、切磋琢磨する環境が整っていると感じます」（60代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：福岡大学附属大濠高等学校／45票福岡大学附属大濠高等学校は、全国レベルのバスケットボール部や硬式野球部をはじめ、運動部の活躍が際立つ一方、学業成績の高さでも知られています。進学実績では難関国公立大学や医学部、難関私立大学への合格者を多数輩出。勉強と部活を両立するためのスケジュール管理やサポート体制が整っており、努力を積み重ねて結果を出す生徒が多いのが特徴です。
1位：久留米大学附設高等学校／51票久留米大学附設高等学校は、全国屈指の進学校でありながら、運動部や文化部も活発に活動している点が特徴です。勉強時間を確保しつつ、柔道、陸上競技、演劇部や合唱部といった幅広い分野で成果を上げています。高い知性と粘り強さを兼ね備えた生徒が多く、「附設出身」と聞けば、頭脳明晰（めいせき）なだけでなく多彩な能力を発揮する人物という印象を与えます。
