「デートしてるみたいで最高だ」小嶋陽菜、フランスで圧巻の美太もも披露「もう可愛すぎる」「めっちゃオシャレ」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは8月17日、自身のInstagramを更新。美しい太ももが際立つ姿を披露しました。
【写真】小嶋陽菜の抜群のスタイルショット
また1枚目の写真と3本目の動画では、圧巻の太ももと美脚が目を引く姿を披露していて、フランス・マルセイユの夏を謳歌している様子がうかがえます。
コメントでは「最も綺麗で優雅なこじはるちゃん」「可愛いx可愛いx可愛い」「マルセイユの街並みや海がめっちゃオシャレで綺麗だね」「絵になるねぇ」「わぁ！！！かわいいです」「デートしてるみたいで最高だ」「もう可愛すぎる」「こじ旅最高です」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「こじ旅最高です」小嶋さんは「パリからマルセイユへ。カランクに行きたくてボートで回りました」とつづり、4枚の写真と3本の動画を載せています。白いTシャツと赤いショートパンツを合わせ、サングラスを着用した姿を披露。フランスのマルセイユにて、ボートの上で海上をくつろいでいます。
「パリに行ってきました」10日には「パリに行ってきました」と、パリを楽しむ様子を公開した小嶋さん。きれいな肩をあらわにしたキャミワンピースを着用しています。興味のある人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
