¿Íµ¤½÷À²Î¼ê¤¬¡Ö¥ï¥ó¥ª¥¯¡×¥Ä¥¢¡¼¡È»²Àï¡É¡ª£Ô£á£ë£á¤È¤Î£²¥·¥ç¤Ë¡Ö¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼¡¤ÏÂÐ¥Ð¥ó´õË¾¡×¡Ä°¤Éô¿¿±û¡Öµã¤¤¤¿¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¤Éô¿¿±û¤¬£±£¸Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ï£Ë¡¡£Ò£Ï£Ã£Ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦£Ô£á£ë£á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ï£Ë¡¡£Ò£Ï£Ã£Ë¡¡£Ä£Å£Ô£Ï£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡¡¥Ä¥¢¡¼½éÆüÂçÊ¬¸ø±é¤ËÂ©»Ò¤È¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î´¶¾ð¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÂçÊ¬¤Ç£Ï£Î£Å¡¡£Ï£Ë¡¡£Ò£Ï£Ã£Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤È°¦¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¶õ´Ö¡£¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¤¤¿¡£¾Ð¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö£Ô£á£ë£á¤µ¤ó¡¢¥ï¥ó¥ª¥¯¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª£Ê£Á£Ð£Á£Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂçÀ®¸ù¡¢¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢£Ô£á£ë£á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡ª´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤¬Ä¹Ç¯°¦¤¹¤ë£²ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä¹¤é¤¯¸òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡Ä£²£°£±£²¿·ÌÚ¾ì¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÊ¬¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¡¢°¤Éô¿¿±û¤Î¤¹¤´¤µ¤è¤Ê¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¥ï¥ó¥ª¥¯¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ä¤¿¤ï¤ë¤¼¤§¡×¡ÖÆüÍËÆü¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤·ÂçÊ¬¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¤¤Ä¤«ÂÐ¥Ð¥ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤¢¤Ù¤Þ¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»²Àï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡¹¥¤¡ß¹¥¤¤Î¼Ì¿¿¤ÏºÇ¹â²á¤®¤Þ¤¹¡¡¼¡¤ÏÂÐ¥Ð¥ó´õË¾¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£