【展望・番外編】

＜第1試合＞京都国際（京都）―山梨学院（山梨）

本格的な吹奏楽部のない京都国際のため、支援の輪が広がっている。ここまで京産大付の吹奏楽部、星林（和歌山）の吹奏楽部が熱のこもった応援で背中を押した。準々決勝は京都外大西の吹奏楽部が担当する。

＜第2試合＞関東第一（東東京）ー日大三（西東京）

野球の実力も互角だが、両校ともに吹奏楽部、チアリーディングがいずれも全国的な強豪。関東第一の「必殺仕事人」「西部警察」は高校野球ファンを熱くする。一方、プロ野球・ヤクルトがチャンステーマに採用する日大三のオリジナル曲「Come on!!」や日本一美しいチャンステーマと言われる「Chance」もファンが多い。また、一糸乱れぬチア対決にも注目したい。

＜第3試合＞県岐阜商（岐阜）―横浜（神奈川）

松坂大輔を擁して春夏連覇した1998年の横浜はまだ男子校。伝統的なバンカラ応援団が魅力だったが、共学化され、華やかさが増した。だが、応援曲は「第5応援歌」「横高アトム」などバンカラなまま。毎年新曲を演奏する常連校の中で、伝統を守るのも横浜アルプスの魅力だ。

＜第4試合＞沖縄尚学（沖縄）―東洋大姫路（兵庫）

沖縄尚学など沖縄勢の応援は毎年、市尼崎の吹奏楽部が担当していることは有名だ。「ハイサイおじさん」「オジー自慢のオリオンビール」など一瞬で甲子園を沖縄ムードに包む名演に注目。スタンド応援は“兵庫対決”というのも面白い。