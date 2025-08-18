マイメロディ＆クロミ20周年＆50周年記念！earthの特別コレクション発売

今年50周年を迎える「マイメロディ」と、20周年を迎える「クロミ」。サンリオの人気キャラクター同士が、earth music&ecologyと夢のコラボレーションを実現しました。耳付きフーディーやレトロアートスウェット、ぬいぐるみのようなフェイスポーチなど、キャラクターの魅力を詰め込んだ全3型がラインナップ。8月22日（金）より全国の店舗とECサイトで発売されるこの限定コレクションは、ファン必見です♡

キャラクターの世界観を纏う耳付きフーディー

マイメロディ＆クロミ/earth 耳付きフーディー

価格：5,999円（税込）

フード部分に「マイメロディ」と「クロミ」の耳モチーフをデザインした特別仕様のパーカー。

フロントには音符やドクロのワンポイント、バックには大きなキャラクタープリントを施し、360度どこから見てもキュート。ゆったりシルエットで秋冬コーデにぴったりです。

カラー：Pink／Charcoal Gray

秋色が映えるレトロアートスウェット

マイメロディ＆クロミ/earth レトロアートスウェット

価格：4,999円（税込）

深みのあるレッドとパープルをベースに、レトロなタッチで描かれた「マイメロディ」と「クロミ」が印象的。

胸元と背面には小花の刺繍をあしらい、ガーリーさと大人っぽさを両立。カジュアルにもフェミニンにも合わせやすい一着です。

カラー：Red／Purple

ふわふわフェイスポーチで可愛さ持ち歩き

マイメロディ＆クロミ/earth フェイスポーチ

価格：2,999円（税込）

ぬいぐるみのようなふわふわ素材を使用したフェイスポーチは、バッグの中を開けるたびに笑顔になれるアイテム。

Pinkはマイメロディ、Blackはクロミをイメージ。コンパクトながら収納力もあり、日常使いにも旅行にも活躍します。

カラー：Pink／Black

アニバーサリーイヤーを彩る特別コレクション

今年だけの特別な「マイメロディ＆クロミ」コラボは、デザインもカラーも細部までこだわり抜かれた全3型。

耳付きフーディー、レトロアートスウェット、フェイスポーチが揃い、推しキャラを日常に取り入れられるラインナップです。

8月22日（金）から店舗とECで同時発売されるこの限定コレクションで、秋冬のファッションにキュートな魔法をかけてみてはいかがでしょうか♪