卓球のノジマTリーグ女子で、九州アスティーダから今季改名した「九州カリーナ」が30、31日、大分市のクラサス武道スポーツセンターでのホーム開幕戦に臨む。地元北九州市出身の栗山優菜（19）が活躍を誓った。

九州カリーナは30日に京都、31日には昨年のパリ五輪女子シングルス銅メダルの早田ひな（北九州市出身）が所属する日本生命と対戦する。チームの目標は、昨季の5位を上回る4位以上。2日の開幕戦からアウェーで2連敗しており、栗山は「ホーム戦でチームが勝利できるように頑張りたい」と初白星を目指す。

栗山は福岡女学院中から進学した愛知・桜丘高で活躍。全国総体の女子シングルスで2年時準優勝、3年時3位と2年連続で表彰台に上がった。「卓球は高校まででいいかな」と迷った時期もあったが、2年時から所属する地元の九州カリーナで今春の卒業後も競技を続ける道を選んだ。

粘り強さが持ち味のサウスポーで、増田秀文監督も「パワーやセンスがあるわけではないが、相手が根負けするタイプ。まだ若いので怖いもの知らずで思い切ってプレーしてほしい」と期待する。4月に社会人となって以降は体力強化に注力。粘った末に強打が決められるよう、走り込みや食事管理を徹底している。

Tリーグのシングルスでは過去2シーズン、通算19試合で1勝。「京都さんや日本生命さんの選手から1勝を挙げられるように頑張りたい」と自身2勝目を狙う。（伊藤瀬里加）