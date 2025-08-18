※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

ともに義母から子作りプレッシャーをかけられている妻と義妹のマナ。実はマナは夫が在宅勤務の時に家に来て、彼と妊活していたのです。妻より愛されているという優越感に浸りたいマナは、妻をたきつけることに…。



突然の訪問訪問の理由は？うちに来たのは2回目のはず…？アポなしでいきなり訪問してきた義妹。突然のことで驚きつつも、快く迎え入れました。勝手に来客用スリッパを取り出した義妹を見て違和感を覚える妻。そう何度もきていないはずなのに、彼女が家の物の場所を把握しているのは…もちろん、妻のいぬ間に頻繁に訪れているからなのですが…。初めて違和感を覚えた妻。早く気づいて！(ぽん子)